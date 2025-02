Lapresse.it - Bergamo: consigliera FdI si dimette dopo polemica per frasi su collega incinta

Roma, 27 feb. (LaPresse) – “Io non ci sto in un partito che ha affrontato questa bufera mediatica con troppa leggerezza e senza approfondire il discorso. Per questo motivo ritengo opportunormi da capogruppo di Fratelli d’Italia”. A scriverlo sui suoi canali social è Silvia Colombo, lae capogruppo di Fratelli d’Italia a Treviglio () al centro delle polemicheaver pronunciato in Consiglio comunale una frase che metteva in connessione le consigliere incinte con la possibilità dirsi dall’aula. “Io non ci sto a vedere il mio intervento manipolato, estrapolato dal contesto del suo reale significato – scrive Colombo -. Si stava parlando di senso civico, di come, quando nella vita emergono nuove priorità, sia giusto interrogarsi sulle proprie capacità di svolgere al meglio il ruolo di rappresentanza comunale.