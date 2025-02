Bergamonews.it - Bergamo: aumentano i ristoranti +38%, ma si spengono 66 insegne dei bar

. “Il mondo del commercio non è mai stato così dinamico, negli ultimi 30 anni abbiamo assistito ad forte cambiamento”. È la premessa che Oscar Fusini, direttore Ascom Confcommercionel presentare i principali dati emersi dall’ultimo Osservatorio Cruscotto Dataviz (al IV trimestre 2024) su elaborazione dati Infocamere Fipe-Confcommercio.Una metamorfosi che registra una crescita dei servizi di ristorazione presenti in provincia diche, al 31 dicembre 2024, sono 7.161. Il dato in sé è monco se non si considera l’istantanea scattata da Ascom Concommercioche evidenzia sostanzialmente un cambio di concetto di bar – come finora è stato considerato – un aumento di catering e mense, e la preoccupa per il ricambio generazionale che tocca anche questo settore, nel quale le imprese individuali o familiari cedo terreno alle società di capitali.