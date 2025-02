Gamberorosso.it - Bere vino non fa bene. Ma siamo sicuri che sia il male maggiore? Quello che le ricerche non dicono

Partiamo da un fatto indiscutibile:alcol, in qualunque quantità, faalla salute. Chi non beve tutela la propria salute più di chi beve. E, al di là delle quotidiane polemiche (e crociate) contro l'alcol, è vero che da molto tempo gli studi scientifici mostrano una correlazione molto chiara tra il consumo intenso di alcolici – tre bicchieri dio più al giorno – e patologie gravissime come la cirrosi epatica, ma in tempi più recenti lehanno preso a evidenziare che anchemoderatamente è un fattore di rischio importante. Chi beve anche soltanto qualche bicchiere alla settimana è più esposto a tumori del cavo orale, della faringe, della laringe, dell’esofago, dello stomaco, del colon-retto, del fegato, della colecisti e del pancreas. L’alcol può danneggiare in vari modi il DNA, rendendo più probabili mutazioni cancerose.