Benetton, per Tunioli e Gelpi giro di poltrone nella comunicazione

Novità nel segno di una conferma e di un ritornoin casa, l’azienda di Ponzano alle prese con la ristrutturazione portata avanti dal nuovo amministratore delegato Claudio Sforza. La conferma riguarda Carlo, storico e apprezzatissimo manager della United Colors prima negli Stati Uniti e poi in Italia come ad di Fabrica e coordinatore della. Per gli stessi ambitidiventa ora advisor dell’amministratore delegato cui riporta direttamente, oltre che supervisore di tutta l’area.Perun passato tra Autogrill, Pirelli e CarrefourIl ritorno nell’alveo del gruppo invece è quello di Simona, che fino al 2022 ha diretto le relazioni esterne di Autogrill e vanta precedenti esperienze in Pirelli e Carrefour. Si occupera? diinterna e dara? supporto al marketing per ladella rete commerciale.