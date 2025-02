Quotidiano.net - Ben & Jerry's: i fondatori valutano il riacquisto da Unilever

I gelati Ben's potrebbero tornare nelle mani deiche hanno dato nome al marchio. Secondo quanto riporta Bloomberg, in alcune discussioni per ora iniziali Ben Cohen eGreenfield avrebbero infatti espresso interesse a riacquistare la loro creazione da. L'attività di Ben's potrebbe essere valutata diversi miliardi di dollari in una vendita, il che significa che - secondo quanto riferito da alcune fonti - iavrebbero bisogno di finanziatori per realizzarla. Sull'esito delle discussioni non c'è però al momento certezza, anche perché, ribadendo l'intento di separare l'attività di gelati, ha fatto sapere che "Ben's è una parte importante del business e non è in vendita".persegue lo spin-off dei gelati come parte della strategia di riduzione dei costi messa in campo finora dall'ex amministratore delegato Hein Schumacher, sostituito a sorpresa questa settimana dal direttore finanziario Fernando Fernandez.