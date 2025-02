Lanazione.it - Belle Arti L’Accademia vola e guarda al futuro

Leggi su Lanazione.it

Record storico di matricole e di iscritti, un percorso di internazionalizzazione, il potenziamento dell’attività didattica e poi interventi sulla sede e l’avvicinamento alle Università. Ma anche due nuovi Accademici d’Onore: l’attore Stefano Fresi e il critico d’arte Costantino D’Orazio. A due anni dalla statizzazione,di“Pietro Vannucci“ festeggia una rinnovata ed esaltante dimensione nella cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 che si è tenuta ieri all’Auditorium San Francesco al Prato. A tracciare le linee dell’attività, tra progetti e traguardi, la direttrice Tiziana D’Acchille e il presidente Mario Rampini. Si cresce, in quantità di corsi e studenti (quasi 700), e in qualità. Lo dice con orgoglio D’Acchille: "registra per la prima volta oltre 200 matricole, il numero più alto degli ultimi due decenni, prevalentemente italiani" La direttrice sottolinea "la risposta molto importante del territorio rispetto al rinnovo dell’offerta formativa rappresentata da 11 corsi di diploma di primo livello, 9 di secondo livello, un dottorato di ricerca, corsi propedeutici per studenti internazionali, corsi brevi ed estivi".