Ilfoglio.it - Bella la Cina libera e pacifica descritta da Rovelli. Peccato non esista

Leggi su Ilfoglio.it

In una intervista al Fatto quotidiano del 24 febbraio interamente dedicata, alla Fisica? no alla, Carloriesce in un’impresa che non è alla portata di tutti: infilare uno appresso all’altro un gran numero di giudizi incredibili, ma tutti – beninteso – nella direzione di difendere il regime politico cinese e anzi di presentarcelo come decisamente migliore rispetto alle nostre acciaccate democrazie occidentali. Vediamo. Anzitutto, ci informa il nostro, lì il governo gode di un “grande consenso interno”. Il bravo intervistatore, Antonello Caporale, gli fa notare che innon si vota, manon si spaventa certo di fronte a una quisquilia del genere. Le elezioni, osserva pensosamente (qualcuno potrebbe anche dire superficialmente), sono una “benedizione” ma anche una “maledizione”.