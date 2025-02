Lanazione.it - Beko, Landini a Siena: "Non è il momento delle polemiche, ci sia continuità produttiva oltre il 2025”

, 27 febbraio– Maurizio, segretario generale della Cgil, è oggi in Toscana. Prima tappa a, alla, dove ha portato il suo sostegno ai lavoratori, riuniti in presidio davanti ai cancelli dell’azienda in crisi.ha espresso dubbi sulla proposta avanzata dall’azienda e sottolineato la necessità di una soluzione che garantisca laper tutti gli stabilimenti. “La proposta attuale, che prevede la cessazione dell’attività entro l’anno con un periodo fino al 2027 che sarebbe di fatto di cassa integrazione, non ci convince”, ha dichiarato. E ancora: “Pensiamo che nell’accordo quadro in discussione debba esserci una prospettiva chiara per tutti gli stabilimenti e che la produzione debba proseguireil. Anche in caso di reindustrializzazione servono certezze, che oggi non ci sono”.