Bebe Vio mostra il suo fidanzato sui social | si tratta di un calciatore famoso ecco chi è

Vio è uscita allo scoperto con il nuovo! Su Instagram le foto di coppia fanno il pieno di like!La campionessa di scherma paralimpica è uscita allo scoperto con Gianmarco Viscio, con cui da tempo ha una relazione; questa è la prima foto che la coppia condivide sui: è ufficiale, finalmente!Nel 2023, in tanti hanno parlato delle presunte nozze diVio con ilGianmarco. All’epoca, infatti, Chi tuonava in questo modo: “I due hanno confidato ai più intimi amici il desiderio di convolare a nozze. Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno”.Vio esce allo scoperto con ilVio e ilGianmarco Viscio stanno insieme da diversi anni, anche se con certezza non è facile dire esattamente da quanto: la coppia è sempre stata riservatissima e non ha mai prestato il fianco ai rumors sulla relazione.