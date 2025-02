Game-experience.it - Be Comics! Be Games! L’appuntamento si avvicina, con ospiti, autori ed anteprime imperdibili

Manca davvero poco a Be! Be!, l’atteso appuntamento organizzato da Fandango Club Creators dedicato agli amanti della cultura pop in tutte le sue sfaccettature: dai fumetti ai videogame, passando per i giochi da tavolo e il cosplay, per arrivare alla musica K-Pop. Sabato 15 e domenica 16 marzo 2025, i padiglioni 7 e 78 della Fiera di Padova diventeranno teatro di talk, meet and greet, firmacopie, sfide tra gamer, gare cosplay e di ballo. Il padiglione 7 sarà interamente dedicato al mondo del fumetto e accoglierà glie le case editrici più amate dal pubblico, come Gigaciao, Edizioni BD, J-POP Manga e Coconino Press. Nell’area Be! gamer incalliti e semplici appassionati potranno provare i videogiochi del momento e sfidare gli amici grazie alle postazioni di Nintendo, PG Esports e& Movies.