BE COMICS! BE GAMES! 2025 Il Ritorno Del Festival Della Pop Culture A Padova

IlBe! Be! si terrà dal 15 al 16 marzo presso il polo fieristico di, dedicato al mondo nerd. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui famosi content creator e fumettisti di fama internazionale. I partecipanti potranno visitare gli stand delle principali case editrici di fumetti e assistere a un’anteprima esclusiva del film “Prophecy”, ispirato al manga di Tetsuya Tsutsui. Inoltre, gli appassionati di videogiochi avranno accesso a oltre 90 postazioni per provare i titoli più recenti, grazie alla presenza di importanti aziende del settore. Be! Be!, Un Appuntamento Imperdibile per gli Appassionati di Cultura NerdDal 15 al 16 marzo, i padiglioniFiera disi trasformeranno in un vivace centro di cultura pop con ilBe! Be!.