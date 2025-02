Lanazione.it - Batteria da 5000mAh e massima fluidità: Motorola g85 con doppia fotocamera da 50MP in SUPER SCONTO

Leggi su Lanazione.it

è un'azienda con una lunga storia e tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e che, a differenza di suoi ex competitor ha saputo reinventarsi nel corso del tempo e degli anni. Oggi, su Amazon, viene applicato unoextra large del 45% sulG85 che viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 182,20€. Acquistalo subito in promozione!G85 in offerta a prezzoG85: analisi della scheda tecnicaG85 è uno dei best buy più interessanti dell'intero catalogo dell'azienda. Si presenta con un display pOLED da 6,7 pollici con una risoluzione in FullHD+, un refresh rate da 120Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 1.600 nits. Il comparto fotografico è costituito da unaposteriore tra cui spicca sicuramente un sensore principale da 50 MP targato Sony LYTIA 600 dotato di stabilizzazione ottica.