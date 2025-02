Rompipallone.it - Batosta Mourinho: e? successo in Turchia, il commento in Galatasaray-Fenerbahce non gli ha lasciato scampo

Ultimo aggiornamento 27 Febbraio 2025 13:23 di AlessiaArrivano brutte notizie per José: arriva la decisione della federazione turca dopo ilin. Le parole di di José, arrivate al termine della gara trafinita zero a zero, sono costate care.Dichiarazioni che avrebbero fatto infuriare i giallorossi, che in serata avevano diramato un duro comunicato ufficiale per contestare le parole dello Special One, accusandolo di razzismo. Nella giornata di oggi è arrivata la decisione della federazione turca, con la decisione di squalificare il portoghese.Stangata dopoper: sei giornate di squalifica“Se questa partita fosse stata arbitrata da un arbitro turco, sarebbe stato un disastro. Gli avversari in panchina saltavano come scimmie”, queste le parole che hanno scatenato la polemica aspra.