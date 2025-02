Livornotoday.it - Basket serie B | Pielle, la gioia di Campanella dopo la vittoria su Montecatini: "Un successo da squadra vera"

Leggi su Livornotoday.it

Lavince il derby contro Heronsper 75-67 e ribalta la differenza canestri. Una partita di grande qualità per i biancoblù che nonostante le assenze hanno messo intensità sia in attacco che in difesa. Unimportante in ottica playoff che coach Federicoha.