Anteprima24.it - Basket, Paperdi Juvecaserta: bianconeri perfetti in difesa, torna alla vittoria il quintetto di coach Cagnazzo

Tempo di lettura: 3 minutiA distanza di tre giorni laripete la bella prestazione offerta sul campo della capolista Roseto e supera la Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di 94-81. Se è vero che è stata ladeia fare soprattutto la differenza, è altrettanto vero che le statistiche finali danno illocale più preciso nel tiro da 2 punti (64% contro il 54%). con la stessa percentuale ddistanza (33%) e superiore anche nella lotta sotto i tabelloni con 39 rimbalzi catturati a fronte dei 29 dei pugliesi; ma è soprattutto il dato della valutazione ad offrire l’immagine più eloquente della differenza vista in campo tra le due compagini: 118 per i padroni di casa, 79 per gli ospiti.L’avvio della gara è stato di netta marca ospiti, che hanno raggiunto un vantaggio di 12 lunghezze (10-22) dopo 8’ di gioco con una tripla di Isotta; gap conservato, poi, fino al primo mini-intervallo (12-24).