Basket Eurolega | l’Olimpia Milano ferma Monaco e vince 86-80 Le pagelle

86-80 contro, nella gara valida per la ventisettesima giornata di2024/2025. Gli uomini di Ettore Messina riescono a controllare il match e portano a casa il risultato, sebbene con un brivido finale che ha visto le due squadre lottare punto a punto., quarto in classifica, vieneto da un’Olimpia in nona piazza e alla ricerca della rimonta.Shavon Shields (EA7 Emporio Armani Olimpia) during EA7 Emporio Armanivs ASball Euroleague match in Milan, Italy, February 27 2025OLIMPIA: LA CRONACALa partita non inizia nel migliore dei modi per. Gli uomini di Ettore Messina si trovano presto a inseguire, mentreprende il largo.non ha però intenzione di demordere e negli ultimi minuti mette a segno una serie di canestri dalla vitale importanza.