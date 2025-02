.com - Basket B nazionale / Hadzic di nuovo match-winner, la Ristopro vince a Scauri contro Cassino 79-80

La squadra di Niccolai, quasi sempre costretta a rincorrere i laziali, rimonta da -16 ecol canestro sulla sirena di, avvicinando la salvezza. Domenica al PalaChemiba arriva ChietiVALLESINA, 27 febbraio 2025 –a fil di sirena regala due punti dal sapore di salvezza alla.La lunga rimonta al PalaBorrelli disi concretizza per la squadra di Niccolai al 40’, quandoda posizione defilata trova il canestro che vale il 79-80 e fa esplodere di gioia i biancoblù, costretti ad inseguire sostanzialmente per tutto l’in.I padroni di casa vanno infatti subito in testa con le triple di Beck e del migliore in campo Teghini, costringendo Niccolai al timeout sull’11-1 dopo 3’. I cartai vengono scossi dall’impatto di capitan Centanni, in netta crescita, e di un Carta fondamentale coi suoi canestri da fuori.