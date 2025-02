Sport.quotidiano.net - Basket B Nazionale: buon secondo quarto per i biancorossi dopo una brutta partenza. Nel finale punto a punto però la Rucker San Vendemiano ha la meglio. L’Andrea Costa sbatte contro l’ex Preti: terzo ko di fila

ANDREA79 SAN81 UP ANDREAIMOLA: Fazzi 1, Pavani, Benintendi ne, Toniato 9, Filippini 2, Klanjscek 18, Chiappelli 12, Martini 8, Raucci 11, Sanguinetti 11, Zedda 7. All. Vecchi.SAN: Tassinari 8, Zacchigna 3, Antelli 4, Tadiotto 4, Oxilia 11, Gluditis 23, Fabiani 2, Dalla Cia ne,26, Cacace ne, Donda. All. Aniello. Arbitri: Spinelli e Fusari. Note: parziali 16-23; 40-39; 60-59. Tiri da due: 19/37; 16/24. Tiri da tre: 11/29; 11/36. Tiri liberi: 8/11; 16/20. Rimbalzi: 36; 35. La voglia di lottare stavolta non basta alper ritrovare la vittoria. Al PalaRuggi vince Santrascinata da un(26 punti) letalei suoi ex colori, lasciandoun pugno di moscheunche premia gli ospiti, mancando soprattutto alla squadra di coach Vecchi i cesti del suo leader Klanjscek, a zero nell’ultimo