Based on a True Story | un mix tra dark comedy e thriller

Un buon mix tra. Questa in breve la descrizione di genere dion a, serie in otto episodi da mezz’ora disponibile su Rai Play. La serie fa leva, in chiave ironica, sull’ossessione degli americani per ilcrime – qui nella declinazione podcast. Ava Bartlett (Kaley Cuomo), agente immobiliare che fatica a far decollare la sia carriera è sposata con Nathan (Chris Messina), ex promessa del tennis (in una leggendaria partita ha battuto perfino Federer) e aspettano un figlio. Nathan è stato appena demansionato (quasi licenziato, di fatto) e ha perso gran parte dello stipendio; per questo i due versano un una situazione economica precaria. Per un motivo fortuito – la rottura del loro wc domestico – fanno la conoscenza di Matt, un idraulico prestante e che pare molto efficiente.