Ilgiorno.it - Barzanò, ‘Nekudaleko’: i non luoghi della Transiberiana in una mostra fotografica

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 27 febbraio 2025 – L’unione inventata delle parole russe “nekuda” (nessun luogo) e “daleko” (lontano) si trasforma in, titolodi Monica Consonni e Mattia Pozzi, che riunisce immagini scattate lungo i 9288 chilometriferrovia, da Mosca a Vladivostok. Rimarrà allestita nella Biblioteca di, in via Pirovano 5, da sabato 1° a lunedì 24 marzo. “Di un viaggio - spiegano i fotografi - si ricordano isimbolo dimenticandosi dei nondi passaggio, spazi quotidiani anonimi che non vengono vissuti ma solo attraversati. Per i fotografi invece hanno un ruolo fondamentale e sono portatori di un valore aggiunto all’esperienza”. Le immagini sono un dialogo tra persone elungo la ferrovia, tra di loro geograficamente lontani ma molto intimi e vicini, che raccontano una storia comune.