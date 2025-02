Ilgiorno.it - Barricate per la sosta: "Ogni posto in meno è una vetrina spenta"

auto insarebbe un disagio, una serranda che si abbassa sui negozi e sulla vita della piazza". A dirlo non sono solo i commercianti o i residenti della zona, ma pure chi viene quigiorno per un caffè, per fare spese o anche solo incontrare gli amici. I frequentatori di piazza Garibaldi sullecontropossibile riduzione dei parcheggi oggi presenti. L’ipotesi gira da tempo, collegata alla riqualificazione di questa piazzetta in pieno centro Lissone, a due passi dal Comune e da tanti servizi. L’appello è univoco e accorato: sistemate, ma non toccate i posteggi. Perché quei 25 posti auto sono necessari alla vita quotidiana della piazza, dei negozi che lì affacciano e di quelli nelle immediate vicinanze. "È l’ultima piazza di servizio rimasta in città, togliere anche un solo parcheggio sarebbe un problema enorme", scandiscono i lissonesi che da tempo si sono mobilitati per evitare il taglio dei posti auto.