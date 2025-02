Ilrestodelcarlino.it - Barontini andrà agli Europei

Simonenella squadra azzurra per l’Europeo. Ieri il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per l’evento continentale che si svolgerà in Olanda, ad Apeldoorn, dal 6 al 9 marzo: 20 uomini, 19 donne, in squadra anche i bronzi olimpici Furlani e Diaz, le mede mondiali indoor Fabbri, Simonelli, Dosso, in pedana Weir e Iapichino. Sei i debuttanti: c’è l’argento mondiale U20 dell’alto Matteo Sioli, fresco di 2,28Assoluti indoor, insiemealtri debuttanti Stephen Awuah Baffour (60), Eugenio Meloni (alto), Idea Pieroni (alto) e Virginia Scardanzan (asta). Sarà la prima volta anche di Giovanni Lazzaro (800 metri) che domenica ha beffatosulla pista del PalaCasali relegando al secondo posto il dorico delle Fiamme Azzurre nel campionato italiano indoor degli 800 metri.