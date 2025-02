Terzotemponapoli.com - Barcellona:Piqué vuole cambiare il calcio

il“Zero punti a chi pareggia 0-0. Yamal? Ai miei tempi non avrebbe visto il campo”Gerardè stato il protagonista della prima puntata del podcast lanciato da Iker Casillas. Un incontro tra due ex compagni di nazionale e storici rivali nei club, con il difensore che ha vestito la maglia dele il portiere quella del Real Madrid.Durante la conversazione,ha avanzato una proposta che potrebbe rivoluzionare il regolamento del: penalizzare con zero punti le squadre che concludono una partita senza reti segnate. “Non può essere che vai allo stadio, spendi 100, 200 o 300 euro e guardi una partita che finisce 0-0. Qualcosa deve. Una proposta da valutare sarebbe che se la partita termina 0-0 le due squadre devono prendere zero punti.