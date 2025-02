Anticipazionitv.it - Barbara Palombelli commuove: “Eleonora Giorgi ci sta per salutare”

ha emozionato ma anche addolorato gli spettatori con un annuncio toccante sudurante la diretta di Forum. La conduttrice, alla presenza di Paolo Ciavarro, ha condiviso un aggiornamento sulle condizioni dell’attrice, che sta affrontando un momento difficile della malattia., da due anni in lotta contro un tumore al pancreas, è attualmente ricoverata in una clinica romana per ricevere cure palliative. Il pubblico si è subito stretto attorno alla sua famiglia con grande affetto.L’annuncio dia ForumDurante l’anteprima di Forum,ha rivolto parole di grande vicinanza a Paolo Ciavarro. “Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio.ci sta per. Oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta”, ha dichiarato la conduttrice.