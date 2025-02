Lanazione.it - «Banda Ultra Larga: il Comune si attivi per colmare i ritardi»

Arezzo, 27 febbraio 2025 – «: ilsiper». La nota di Andrea Gallorini e Donato Caporali-consiglieri comunali Partito Democratico «Nel territorio aretino la diffusione dellaprocede ancora a rilento, con conseguenze che pesano su famiglie, imprese e servizi pubblici. Il piano strategico nazionale, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso Infratel, prevede un intervento diffuso anche in Toscana, con un investimento di 171 milioni di euro. Eppure, neldi Arezzo, alcune zone cittadine e soprattutto molte frazioni—tra cui Quarata, Giovi e Palazzo del Pero—restano ancora prive di un accesso adeguato alla rete. Una situazione che non può più essere ignorata, perché limita non solo la vita quotidiana dei cittadini, ma anche le loro opportunità di lavoro e studio.