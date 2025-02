.com - Banco del Mutuo Soccorso, fuori l’album Storie invisibile, le date del tour

Domani esceInvisibili, il nuovo album deldelche la band presenterà dal vivo in un, leDomani esceInvisibili, il nuovo album deldel(etichetta The Saifam Group). La band che ha fatto scuola nel prog rock, stimata nel mondo, torna con un lavoro che è l’ideale completamento di una trilogia dedicata all’esistenza umana.Dopo Transiberiana (2019) e Orlando: le forme dell’amore (2022), ecco il nuovo concept albuminvisibili, dove il particolare diventa universale e contemporaneo, attraverso il racconto di dodiciindividuali di personaggi comuni ma che rappresentano tutti noi e che costituiscono la storia vera dell’umanità. Donne e uomini reali fotografati in momenti delle loro vite, nelle loro vicende personali, o all’interno di periodi storici del genere umano, attraverso le quali poter parlare di tutti noi, spesso alludendo ai grandi temi dei nostri tempi.