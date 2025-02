Lettera43.it - Banca Progetto, si dimette l’amministratore delegato Paolo Fiorentino

di, ha annunciato le sue dimissioni al consiglio di amministrazione dell’istituto, di proprietà del fondo statunitense Oaktree Capital, lo stesso che controlla l’Inter.manterrà il suo ruolo fino all’approvazione del bilancio 2024, periodo in cui verrà individuato un nuovo amministratore. La decisione è arrivata in concomitanza con la scadenza del termine per la relazione di Donato Maria Pezzuto, amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Milano, che ha esaminato il controllo dellanell’ambito di un’inchiesta della Procura. L’indagine riguarda nove pratiche di finanziamenti garantiti da Mcc e potenzialmente riconducibili, in modo indiretto, alla ‘ndrangheta.Il logo di(Imagoeconomica).