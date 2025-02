Amica.it - Bambole e peluche sono il nuovo feticcio moda della prossima stagione fredda, rubando la scena alle borse

Era impossibile non notarle (e non innamorarsene all’istante). Sulla passerella dell’autunno inverno 2025/26 di Fendi a catturare l’attenzionestate delle macro dolls con tanto di look griffato. Tenute in braccio dmodelle oppure attaccatecome charms. E la cosa diventa ancora più intrigante se si pensa che questo non è stato l’unico caso.sfilate, infatti, quello di portare a spassosembra essere già stata decretata come una tendenza forte.Un trend che parla alla nostra parte più infantile, giocosa e spensierata. E che quindi, è facile da prevedere, spopolerà nei prossimi mesi. Magari proprio come evoluzionemania di ricoprire di charms fantasiosi la propria borsa, compresa la it bag investimento.