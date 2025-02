Ilgiorno.it - Bacino imbrifero. I dubbi di Bellotti

Il sindaco di Valfurva Luca(foto) ritorna sulla querelle Bim e chiede lumi a Fratelli d’Italia in merito anche al funzionamento del Bim dello Spoel. Il mancato conferimento della carica di presidente (per ora) a Luca Della Bitta, vincitore delle elezioni, a causa del "vizio" di "inconferibilità all’incarico" sollevato dai Fratelli d’Italia fa ancora discutere. Le parole espresse venerdì durante l’apertura dell’anno olimpico "echeggiano ancora nell’aria, parole che raccontavano di valori, di territori uniti di condivisioni di obiettivi. E questo è il risultato, alla prima occasione le lotte intestine e le antipatie personali e di partito rischiano di paralizzare un ente che opera a supporto dei Comuni del territorio". Belotti vuol capire. "Gli atti e le delibere approvate dai precedenti direttivi (compreso quello capitanato dalla Cioccarelli, candidata di Fd’I a queste elezioni del Bim) dovrebbero ritenersi illegittimi, in base alla norma addotta per non poter eleggere Della Bitta? E la Cm Alta Valle, dove il mio Comune, assieme agli altri ratifica le delibere del Bim dello Spol, le cui risorse sono amministrate ed ad appannaggio esclusivamente del Comune di Livigno e di Valdidentro, stante così le cose farebbe un doppio atto illegittimo? Ed ancora sul Bim dello Spol come mai il candidato vicepresidente della "lista Cioccarelli" (residente in Valdidentro e vicecoordinatore provinciale di Fd’I) non ha mai posto attenzione a questo Ente?".