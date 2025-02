Lanazione.it - Baccalario tornerà in Casentino per un camp di scrittura, l’annuncio al Festival del libro

Arezzo, 27 febbraio 2025 –inper undialdelPierdomenico, che ha festeggiato i 20 anni della sua fortunatissima saga Ulysses Moore anche inin compagnia di un centinaio di ragazzi e ragazze delle scuole del territorio,in vallata nella prossima estate per un Summerdicreativa. Lo ha annunciato lui stesso all’incontro conclusivo che si è tenuto ieri pomeriggio al CIFA, centro Italiano di Fotografia di Autore di Bibbiena che, in questi giorni, è la sede dele la location che ospita la mostra delcon più di 8 mila titoli esposti distinti per tema e età. Francesca Nassini Assessora alla Cultura e promotrice insieme al Mondadori Point di Poppi e Katia Albertoni della kermesse, commenta: “Ilquest’anno ha ottenuto una visibilità incredibile soprattutto dal mondo dell’editoria e degli autori e ce lo dimostra il programma che vedrà, in queste lunghe tre settimane, avvicendarsi i nomi più noti e più importanti della letteratura per ragazzi e giovani adulti a livello italiano ed europeo.