Axa l’utile netto sale a 79 miliardi nel 2024

Axa portadela 7,9in salita del 10%.Il gruppo Axa comunica di aver chiuso ilcon un utilein crescita del 10% a 7,9di euro e un +8% sul fatturato in aumento a 110. Il risultato operativo per azione è pari a 3,59 euro, con un rialzo dell’8% rispetto al 2023.Il gruppo assicurativo francese conferma gli obiettivi del Piano strategico per il 2026. L’andamento del coefficiente di solvibilità cala al 216%, di 11 punti rispetto a fine del 2023, aumenta il fatturato delle assicurazioni danni (+7% a 56,5), quello delle assicurazioni vita e malattia (+8% a 51,9) e il risparmio gestito (+9% a 1,7).Il gruppo Axa annuncia anche un programma di buyback per un importo massimo di 1,2e l’aumento del 9% del dividendo per azione, a 2,15 euro.