Ilgiorno.it - Avviso pubblico, lezioni di legalità alle medie con i podcast

Leggi su Ilgiorno.it

in classe:dia Cernusco, i ragazzi scrivono progetti e registrano un. Focus su Peppino Impastato. I laboratori coinvolgono entrambi gli istituti di casa, a Cernusco, Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. Per gli alunni un percorso di consapevolezza dell’origine, della natura, delle attività e della storia delle organizzazioni criminali e del loro contrasto sia dal punto di vista della repressione che di quello culturale. A guidare il cammino, il giornalista radiofonico e attivista Federico Lacche. In aula sono arrivate anche la vicesindaca Paola Colombo e Debora Comito, assessora allainsieme hanno ribadito "l’impegno del Comune". Cernusco è socio di, rete di enti locali che promuove la cittadinanza responsabile.