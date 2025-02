Game-experience.it - Avowed, è disponibile la patch 1.2.4: ha risolto dei bug ed aggiunto svariate migliorie

Obsidian Entertainment ha rilasciato un nuovo aggiornamento per, portando con sé una serie di miglioramenti che affinano l’esperienza di gioco. La1.2.4 risolve problemi di progressione nelle missioni, introduce ottimizzazioni al sistema di combattimento e offre un’esperienza più fluida per i giocatori su tutte le piattaforme. Tra le novità più rilevanti, spiccano una maggiore affidabilità degli alleati in battaglia, il miglioramento della gestione del loot e l’ampliamento delle opzioni di personalizzazione per i controller.Il team di sviluppo ha affrontato diversi problemi critici, tra cui la scomparsa di oggetti di loot, personaggi chiave che non apparivano correttamente e il blocco di alcune missioni. Adesso, personaggi essenziali per il completamento della trama respawnano se eliminati per errore, garantendo di conseguenza che il gioco prosegua senza interruzioni.