Movieplayer.it - Avengers, Anthony Mackie sa perfettamente chi bannerebbe dalla chat di gruppo

Leggi su Movieplayer.it

Ora che è incaricato di formare il nuovo team deglisi è tolto qualche sassolinoscarpa Oltre a rappresentare gli Stati Uniti e la comunità dei supereroi su scala globale, Captain America possiede sia l'influenza che la responsabilità di riunire gliin caso di minaccia. È quello che apprendiamo da Captain America: Brave New World, dove questa responsabilità è affidata al Sam Wilson di. L'attore, a differenza della sua controparte al cinema, sa esattamente chi butterebbe fuoridise dovesse gestire i Vendicatori. In un episodio di First We Feast's Hot Ones, Danny Ramirez ha infatti chiesto aquale attore delladidegliavrebbe voluto cacciare .