Avati | Contro la crisi riscopriamo il low budget

Fra la via Emilia e il Midwest. Quasi come Francesco Guccini. Pupi, cantore da sempre di sottili emozioni, di nostalgie di provincia, amori mancati e sognati, s’immerge in una storia che inizia in Emilia e prosegue nel Midwest. Di provincia in provincia. Il suo film L’orto americano, presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, esce giovedì 6 marzo nelle sale italiane. Ottantasei anni, Pupiè appena tornato dagli Stati Uniti, dove il festival "Los Angeles, Italia" lo ha premiato, e dove il suo film è stato proiettato al Chinese Theatre. Girato in un bianco e nero – firmato da Cesare Bastelli – contrastato come una foto di Ansel Adams, L’orto americano inizia in Emilia nei giorni della Liberazione, alla fine della Seconda guerra mondiale. Una ragazza, in divisa dell’esercito americano, si affaccia alla bottega di un barbiere.