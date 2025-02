Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, multa choc da 1100 euro con limite superato di 3 Km

Bologna, 27 febbraio 2025 – Ad un camionista di Minerbio arriva unadi 1.126,67per eccesso di velocità, avrebbe fatto 3,4 chilometri orari in più, rilevato da unnel comune di Castel Maggiore in via Ferrarese, il 15 gennaio scorso alle sei di mattina. E gli viene notificata anche la sospensione della patente per un mese e la decurtazione di 10 punti sulla patente. Ma il verbale mandato a casa lunedì scorso del camionista della polizia locale dell’Unione Reno Galliera era sbagliato. Tanto che la polizia locale ha poi annullato il documento e mandato una lettera di scuse all’interessato. "Purtroppo – spiega la polizia locale dell’Unione Reno Galliera - si è verificato un errore del sistema mai successo in precedenza, che ci è sfuggito in fase di controllo. Ci siamo scusati dell'errore e procederemo all'annullamento d'ufficio del verbale e a mettere in campo attenzioni affinché non si verifichi più.