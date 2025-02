Quotidiano.net - Autovelox (ma anche telelaser) non omologati: così saltano le multe milionarie

Roma, 27 febbraio 2025 –sequestrati eannullate dai giudici di pace. Dibattiti infuocati sulla sicurezza stradale - all’esordio del nuovo codice della strada di Matteo Salvini – e una certezza: il caos è grande. Inchieste penali, come quella di Cosenza - la procura ipotizza il reato di frode in pubbliche forniture, siamo agli avvisi di fine indagine -, e automobilisti che continuano a vincere i ricorsi grazie alle ordinanze della Cassazione. La Suprema Corte ha messo l’accento su un punto preciso: la mancata omologazione degli strumenti. Che, ricorda da anni il Perito Giorgio Marcon, vale per tutto,pere tutor. Mentre i sindaci si muovono in ordine sparso - chi ’congela’ le macchinette, chi decide di impugnare le sentenze dei giudici di pace -, il ministro Matteo Salvini promette un decreto che sani il vulnus.