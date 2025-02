Quotidiano.net - Autovelox ‘congelati’ a Pordenone, il comandante: “Ogni giorno 4 pattuglie sulle strade per la sicurezza”

, 27 febbraio 2025 - Il caosè stato declinato così: non esistono postazioni fisse, "dalla prima sentenza della Cassazione sulla mancata omologazione non organizzo piùmobili". Lochiarisce a Quotidiano.net Maurizio Zorzetto,della polizia locale di, quali sono i dati degli incidenti? La situazione è peggiorata? "No, il numero degli incidenti è rimasto lo stesso". Che cosa fa per lastradale? "abbiamo 4di polizia locale. Questo presidio del territorio dà i suoi frutti. Perché è un modo per fare prevenzione ma anche deterrenza". L'fatsradale o fa cassa? "Risponderei così. Se qualcuno pensa che sia la soluzione per tutti i mali, ha le idee confuse. Dipende dal tipo di strada".