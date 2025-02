Liberoquotidiano.it - Autodromo di Imola protagonista del Made in Italy e della diplomazia sportiva italiana

L'Internazionale Enzo e Dino Ferrari accelera e si prepara a superare ogni record: con una crescita delle presenze stimata a un milione di visitatori già nel 2025, e un indotto annuo che potrebbe raggiungere un miliardo di euro entro il 2029, il circuito si conferma un volano economico per il territorio dell'EmiliaRomagna e uno straordinario strumento di promozione dell'Italia nel mondo. Ospitando eventi sportivi di portata planetaria, come il Gran Premio di Formula 1 e il World Endurance Championship (WEC), la struttura imolese rappresenta certamente un'icona mondiale del settoreMotor Valley, ma si conferma un asset strategico anche per manifestazioni di carattere musicale, culturale e fieristico. Se ne è parlato nel corsoconferenza “in: dove sport, motori e musica incontrano il mondo” che si è svolta questa mattina a Roma presso la sede del Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale: un'occasione per riflettere sullae culturale come nuovo strumento di promozione strategica dell'Italia e dei suoi territori.