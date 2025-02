Ilrestodelcarlino.it - Autodromo di Imola, il calendario 2025: si punta al milione di presenze

, 27 febbraio– Undipotenziali nelper una struttura in grado di generare un indotto economico stimato già oggi in 600 milioni di euro e che potrebbe raggiungere addirittura il miliardo entro il 2029 grazie ai nuovi investimenti. Sono i numeri (destinati a riaccendere il dibattito politico) che uno studio del Censis assegna all’Enzo e Dino Ferrari nel giorno della presentazione deleventi della nuova stagione ieri alla Farnesina, sede del ministero degli Affari esteri, a Roma. I pezzi forti delsono ormai noti: il Wec del 18-20 aprile, il Gp di F1 dal 16 al 18 maggio, i concerti estivi (Max Pezzali 12 luglio ed AC/DC 20 luglio) e la new entry Monsterland ad Halloween (31 ottobre). Ma si parte già domenica 2 marzo con al mattino la Corre al pomeriggio la partenza della sfilata dei Fantaveicoli (e sabato 8 marzo c’è l’evento in rosa Wow Women motor).