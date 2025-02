Quifinanza.it - Auto, meccanica e moda affondano l’industria italiana, 21 mesi di calo del fatturato

Leggi su Quifinanza.it

conferma uno stato di crisi che dura da quasi due anni. Gli ultimi dati deldelle industrie mostrano unannuale che a dicembre 2024 ha raggiunto il 4,3% annuo. Tra gennaio e dicembre dello scorso anno, la produzione industrialeè crollata e ha portato con sé ildelle società, che è calato del 7,2%.I problemi sono stati perlocalizzati soprattutto in due settori. L’motive, colpito da una crisi strutturale del mercato e in difficoltà a causa dell’improvvisa spinta regolatoria verso la decarbonizzazione. E la, in particolare il lusso, che a causa delle tensioni internazionali e della crisi in Cina ha perso la sua clientela di riferimento. Anche laperò sta iniziando a dare segni di cedimento.La crisi della manifatturaSono 21consecutivi che la manifatturavede il suocalare.