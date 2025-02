Anteprima24.it - Auto in sosta in fiamme nella notte, intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, nella tarda serata di ieri 26 febbraio, è intervenuta in via Fontanelle sempre a Grottaminarda, per un incendio che ha visto interessata un'auto vettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente evitando che si propagassero alle vicine abitazioni e ad altri veicoli in sosta. Non si sono registrati ulteriori danni e nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre i Carabinieri hanno curato i rilievi dell'accaduto.