Bergamonews.it - Autisti, categoria in via d’estinzione: la Fit Cisl chiede più sicurezza contro le aggressioni

Leggi su Bergamonews.it

Interventi per la carenza di personale, preoccupazione per ladeglisui mezzi di trasporto pubblico, la situazione deficitaria delle infrastrutture e un’attenzione costante sullo sviluppo della logistica e sul rispetto dei lavoratori impiegati. Sono i gridi d’allarme che si levano dal congresso di Fitche si è svolto oggi a Cologno al Serio, e che ha visto rinnovare la fiducia a Pasquale Salvatore, rieletto Segretario del presidio di Bergamo.Le criticità dei settori di cui si occupa il sindacato (trasporto pubblico, servizi ambientali e logistica) sono numerose e i lavoratori che hanno deciso di iscriversi alla FIT di Bergamo per tutelare i propri diritti e quelli dei colleghi sono aumentati negli ultimi 4 anni del 30%, superando quota 2200 iscritti.“Occorre dare priorità’ al territorio e a strutture contrattuali di governo e tutela gestite dalle Parti Sociali – ha richiesto però Salvatore nella sua relazione – , iniziando proprio dalla conoscenza e dalla gestione del mercato del lavoro nella nostra provincia , altrimenti rischiamo di non conoscere le trasformazioni e i fenomeni che interessano il settore e quindi i reali fabbisogni delle imprese e dei lavoratori stessi”.