Lettera43.it - Austria, trovato l’accordo per un governo senza l’estrema destra

Leggi su Lettera43.it

Popolari (Ovp), Socialdemocratici (Spo) e i centristi di Neos hanno raggiunto un accordo per formare undi coalizioneil Partito della Libertà (Fpo) di estrema, che guidato da Herbert Kickl aveva ottenuto la vittoria relativa alle elezioni di fine settembre. Da allora sono passati cinque mesi:per la nuova maggioranza pone fine alla più lunga attesa per la formazione di un esecutivo nella storia del Paese.Herbert Kickl (Getty Images).Il nuovo cancelliere dovrebbe essere Christian Stocker, leader dei PopolariLa nuova maggioranza sarà formata da Popolari, Socialdemocratici e Neos, che avevano già tentato di creare una coalizione dia gennaio,riuscirci. Le trattive erano fallite dopo il ritiro di Neos. A quel punto l’incarico di formare ilera stato dato a Kickl: i negoziati con i Popolari erano partiti bene, per poi arenarsi a febbraio sulla spartizione dei ministeri.