Ilfattoquotidiano.it - Austria, sciolto lo stallo politico. Nasce la coalizione tripartitica dei centristi senza l’estrema destra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In, i tre principali partiti “” in Parlamento hanno raggiunto un accordo per formare un governo diche escluda il Partito della Libertà (FPÖ), di estrema. Il nuovo esecutivo arriva dopo cinque mesi di trattative difficili, durante i quali il Partito della Libertà aveva vinto le ultime elezioni parlamentari, ma non è riuscito a formare un governo. Il leader del Partito Popolareco (ÖVP), Christian Stocker, ha annunciato che un programma comune è stato concordato con il Partito Socialdemocratico (SPÖ) e i Liberali (NEOS). La presentazione è attesa per oggi.L’instabilità politica era iniziata subito dopo le elezioni parlamentari di settembre 2024, quando l’FPÖ aveva ottenuto il maggior numero di voti, ma la sua posizione di estremaeuroscettica e filorussa aveva spinto gli altri partiti a evitare ogni forma di alleanza.