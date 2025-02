Panorama.it - Attacco terroristico nel nord di Israele, dodici feriti. Ucciso l'attentatore

persone sono rimaste ferite dopo che un veicolo le ha travolte a Pardes Hanna-Karkur, una città situata nel distretto di Haifa, in. Due delle vittime versano in condizioni critiche, mentre tre hanno riportato ferite di media gravità e altre tre hanno subito lesioni lievi. La maggior parte deiè stata trasferita all'Hillel Yafe Medical Center di Hadera.Inizialmente, è stato riferito che il terrorista era un arabo israeliano, ma in seguito è stato chiarito che il terrorista che ha compiuto l'è Jamal Ziad, un palestinese di 53 anni della città di Silet al-Harthiya nella zona di Jenin, residente illegale innegli ultimi anni. Era sposato con una cittadina israeliana residente a Umm al-Fahm e anche i suoi figli sono cittadini israeliani. La polizia ha dichiarato che è stato neutralizzato dopo essere uscito dal veicolo con un cacciavite.