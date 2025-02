Zon.it - Attacco hacker filorusso: colpiti il sito del Comune di Salerno e quello dell’Ordine dei Giornalisti

L’ondata di attacchi informatici del collettivoNoName057 non si arresta e, tra i nuovi obiettivi, figurano anche ilweb deldinazionale dei.Unsu scala nazionaleL’offensiva, giunta all’undicesimo giorno consecutivo, ha preso di mira principalmente enti dell’amministrazione locale. Tra i bersagli figurano i portali istituzionali delle Regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Umbria, oltre ai siti dei Comuni di Brescia, Parma, Prato, Reggio Emilia, Perugia, Ravenna, Foggia, Rimini,e Sassari. Al momento, molti di questi risultano ancora non raggiungibili.L’intervento dell’Agenzia per la cybersicurezzaL’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è immediatamente intervenuta per allertare gli enti coinvolti e supportarli nelle operazioni di mitigazione dell’