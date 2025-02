Oasport.it - ATP Santiago 2025, Cerundolo approda ai quarti. Djere elimina Pedro Martinez

Quattro partite di secondo turno e la prosecuzione di un match interrotto il giorno prima costituiscono il programma della terza giornata del torneo ATP 250 didel Cile. La testa di serie numero uno Franciscoavanza aidi finale superando il tedesco Yannick Hanfmann. Cade lo spagnolo, quarto favorito del seeding, che cede in due set contro Laslo.In apertura di giornata il serbo Laslosi conferma un cliente scomodo per qualsiasi avversario sulla terra battuta superando nettamente lo spagnolo. Il numero 103 del mondo batte 6-1 6-4 la testa di serie numero quattro e stacca così il pass per idi finale.Il portoghese Jaime Faria vince una maratona da quasi tre ore contro il qualificato brasiliano Gustavo Heide. Il giocatore lusitano si aggiudica l’incontro con il punteggio di 6-7(2-7) 7-6(7-5) 6-4 e conquista il pass per il turno successivo contro