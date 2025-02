Atp | pioggia di ritiri ad Acapulco ok Cerundolo e Djere a Santiago

Leggi su Sportface.it

Intossicazione alimentare ad, in Messico, dove si sta disputando il torneo Atp 500.dinella notte. Marcos Giron e Rodrigo Pacheco Mendez direttamente ai quarti di finale sfruttando i walkover di Tommy Paul e Casper Ruud, Holger Rune si è ritirato dopo tre game contro Brandon Nakashima e Alex Michelsen ha accusato forti problemi di stomaco dopo un set contro Denis Shapovalov. Un’intossicazione di massa provocata da del cibo avariato ingerito dai tennisti. Rune si è esposto così sul suo profilo X: “Sono molto arrabbiato. Ho mangiato del cibo avariato e non ero in grado di giocare oggi. Non era il modo in cui volevo chiudere la settimana”.Fuori quasi tutte le teste di serie. Esce di scena il numero 1 del tabellone Alexander Zverev. Il tedesco, apparso anche lui non al 100% con degli accenni di tosse, ha ceduto in due set a un ottimo Learner Tien.