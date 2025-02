Oasport.it - ATP Dubai, continua la crisi di Medvedev! Griekspoor e Auger-Aliassime in semifinale

In attesa del match di Matteo Berrettini, che sarà opposto all’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 4 del seeding, si sono disputati gli altri tre quarti di finaleDuty Free Tennis Championships 2025: ad attendere il vincente della sfida che vedrà protagonista l’azzurro, però, non ci sarà Daniil.Il tennista russo, numero 1 del seeding, è stato sconfitto dal neerlandese Tallon, che si è imposto in rimonta dopo due ore e quaranta minuti di gioco con lo score di 2-6 7-6 (7) 7-5, dopo cheha mancato quattro match point nel secondo set, nel quale si era portato anche sul 4-1 nel tiebreak.Nella parte bassa del tabellone, invece,la risalita del canadese Felix, capace di piegare quest’oggi in tre set il croato Marin Cilic, sconfitto con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 dopo due ore e 18 minuti di gioco.